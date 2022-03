The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.03.2022ISIN NameUS71654QCF72 PET. MEX. 2022 FLRUS717081ER06 PFIZER 19/22BE0002485606 KBC GROEP 15/27 MTNUS830505AW36 SKAND.ENSK. 17/22DE0001104792 BUND SCHATZANW. 20/22XS1200837836 SWEDBK HYPO. 15/22 MTNXS1805532311 BNG BK 18/22 FLR MTN REGSDE000A1TM482 KRSPK.KOELN HPF.E.1077FR0013257615 LVMH 17/22 MTNDE000DK0EZU9 DEKA GM ANL 15/22XS1200103361 MUFG BANK 15/22DE000HLB00Y5 LB.HESS.-THR.INFL.09A/13FR0012602522 HSBC SFH (FR) 15/22 MTNXS1200738935 WESTPAC BKG 15/27 FLR MTNAT0000A1D558 ERSTE GP BNK 15-22 MTN