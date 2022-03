Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 79,1 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem Zuwachs um 10,0 % gegenüber dem Vorjahresumsatz von 71,9 Mio. Euro. Das operative EBIT erhöhte sich im Geschäftsjahr 2021 auf 5,8 Mio. Euro nach 3,2 Mio. Euro im Jahr 2020. Die operative EBIT-Marge stieg somit deutlich auf 7,3 % (Vorjahr: 4,4 %). Damit liegt man über der kommunizierten Prognose für 2021.



Für das Geschäftsjahr 2021 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2022 eine auf 0,12 Euro erhöhte Dividende pro Aktie (Vorjahr: 0,08 Euro je Aktie) vor. Der Konzernabschluss 2021 wird am 31. März 2022 veröffentlicht.



