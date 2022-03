Die Marke Sensormatic Solutions von Johnson Controls befähigt Einzelhändler, den Einzelhandelsbetrieb effektiv zu leiten und Kunden zu erfreuen

Die intelligente Betriebsplattform Sensormatic IQ verbessert Einzelhandelsergebnisse durch mehr Skalierbarkeit, Agilität und detaillierte Einblicke

Mittels Digitalisierung unterstützt die Lösung Einzelhändler angesichts erhöhter Lebensmittelsicherheit und Sicherheitsstandards

Johnson Controls gab heute bekannt, dass Sensormatic Solutions die Funktionen seiner Sensormatic IQ-Plattform durch PENN Connected erweitert, um die operative Effizienz durch die Fernüberwachung von Kühltechnik und digitale Compliance zu steigern.

Die digitale Lösung unterstützt Einzelhändler bei der Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung und bei der Einhaltung von Vorschriften durch die Überwachung von Lagertemperaturen für Produkte warm und kalt. Mittels Fernüberwachung ermöglicht die digitale Plattform für Lebensmittelsicherheit es Einzelhändlern, ihren Kunden Qualitätsprodukte zur richtigen Temperatur anzubieten. Einzelhändler können dank Sofortbenachrichtigung frühzeitig eingreifen, um den Verlust von Produkten zu reduzieren oder zu kontrollieren.

"Jedes Jahr werden Lebensmittel im Wert von Billionen von Euro bzw. Pfund verschwendet. Angesichts der brennenden Produktknappheit weltweit ist es daher entscheidend, eine umfassende Palette von Tools zu nutzen, um eine Kultur von Produktsicherheit und Compliance zu pflegen", sagte Craig Szklany, Vice President Global Solutions Management Marketing bei Sensormatic Solutions. "Dank der Integration der digitalen Lösung für Lebensmittelsicherheit in das Angebot von Sensormatic Solutions sind wir einzigartig positioniert, um unseren Kunden besser zu dienen. Das Fernüberwachungssystem und eine verbesserte Compliance werden Einzelhändlern die Flexibilität geben, sich an neue Geschäftsmodelle anzupassen, sowie ein ruhiges Gewissen, dass ihre Kunden Zugang zu hochwertigen Produkten haben."

Die Plattform für Lebensmittelsicherheit lässt sich in der Zukunft per Design in Sensormatic IQ integrieren, um die digitale Transformation für Einzelhandelsorganisationen weiter zu beschleunigen. Die Fernüberwachungslösungen helfen dabei, Abfall und Verschwendung zu reduzieren, was die Kosten senkt, während Nachhaltigkeits- und Compliance-Bemühungen gefördert werden. Durch die Rationalisierung der Compliance-Prozesse erleichtert die Lösung die Einhaltung von Bestimmungen und spart Einzelhändlern jedes Jahr Stunden an Arbeit, von der manuellen Temperaturüberwachung bis zur Einreichung von Dokumenten. Weil Sensormatic IQ eine Übersicht aller Anlagen eines Unternehmens bietet, optimiert die Plattform für Lebensmittelsicherheit die Sichtbarkeit und bietet Lebensmittelhändlern ein höheres Maß an Verfolgbarkeit, Transparenz und Qualitätsnachweisen für ihre globale Compliance.

Egal wo auf dem Weg zur digitalen Transformation sich ein Einzelhändler befindet, Sensormatic IQ hilft Einzelhändlern dabei, ihre Betriebe effektiv zu digitalisieren und Kundenerlebnisse zu verbessern.

Erfahren Sie hier, wie Einzelhändler durch Sensormatic Solutions und PENN Connected die Fernüberwachung auf die nächste Stufe heben können: www.sensormatic.com/landing/penn-connected.

Über Johnson Controls

Johnson Controls (NYSE:JCI) revolutioniert die Art, wie Menschen leben, arbeiten, lernen und spielen. Als weltweit führendes Unternehmen für intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude ist es unsere Mission, die Gebäudeleistung zum Wohle der Menschen, der Orte und des Planeten zu verbessern.

Mit einer Geschichte von mehr als 135 Jahren Innovation liefert Johnson Controls mit dem umfassenden digitalen OpenBlue Portfolio Lösungen der Zukunft für das Gesundheitswesen, Schulen, Rechenzentren, Flughäfen, Stadien, die industrielle Fertigung und darüber hinaus. Mit einem globalen Team von 100.000 Experten in mehr als 150 Ländern bietet Johnson Controls das weltweit größte Portfolio an Gebäudetechnik-, Software- sowie Servicelösungen mit einigen der vertrauenswürdigsten Marken der Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.johnsoncontrols.com oder folgen Sie uns auf @johnsoncontrols on Twitter.

Über Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions ist das führende globale Portfolio für Einzelhandelslösungen von Johnson Controls, das bedarfsgerechte betriebliche Spitzenleistung liefert und eine intelligente und verbundene Kundeneinbindung ermöglicht. Unsere intelligente, digitale Betriebsplattform, Sensormatic IQ, integriert das gesamte Portfolio von Sensormatic Solutions, einschließlich Drittanbieterdaten, für beispiellose Einsichten in das Kundenverhalten, die Bestandsführung, Schadenverhütung und operative Effizienz. Dabei werden fortschrittliche Technologien wie KI und maschinelles Lernen verwendet. Damit können Einzelhändler ihre Entscheidungen auf präskriptive und prädiktive datenbasierte Ergebnisse stützen, um selbstbewusst in die Zukunft zu starten. Bitte besuchen Sie Sensormatic Solutions oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, und unserem YouTube-Kanal.

