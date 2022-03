ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Jahreszahlen von 22 auf 16 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medienkonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, doch er habe seine Ergebnisschätzungen wegen des unsicheren Umfelds sowie des neuen Unternehmensausblicks gesenkt, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzern sei indes wie alle von Werbung abhängigen Unternehmen vom Krieg in der Ukraine getroffen worden, sodass die Aktie nun mit einem erheblichen Abschlag zum von ihm bereits revidierten Buchwert (NAV) gehandelt werde. Zum gesenkten Kursziel habe sie 60 Prozent Luft nach oben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 19:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 19:40 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PSM7770

