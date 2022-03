DGAP-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG erhält ISCC PLUS-Zertifizierung für Carbon Black



08.03.2022 / 08:30

Pyrum Innovations AG erhält ISCC PLUS-Zertifizierung für Carbon Black Dillingen / Saar, 8. März 2022 - Die Pyrum Innovations AG ("Pyrum"), die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, hat die ISCC PLUS-Zertifizierung für das von ihr produzierte recovered Carbon Black erhalten. Im September letzten Jahres wurde bereits das vom Unternehmen hergestellte Pyrolyseöl als nachhaltiger Output-Stoff zertifiziert. Die ISCC - International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ist eines der weltweit führenden Zertifizierungssysteme und bietet Lösungen für die Umsetzung und Zertifizierung nachhaltiger und rückverfolgbarer Lieferketten von Rohstoffen, Abfällen, erneuerbaren Nicht-Bio-Rohstoffen, recycelten Kohlenstoffmaterialien und Brennstoffen. Die ISCC PLUS-Zertifizierung ist ein freiwilliger Zertifizierungsstandard, der neben Biokraftstoff unter anderem auch Bioenergie sowie chemische und technische Anwendungen einbezieht. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Mit dieser Zertifizierung für unser recovered Carbon Black haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht, der belegt, dass nicht nur unser Pyrolyseöl, sondern auch unser Carbon Black nachhaltig ist und als erneuerbarer Rohstoff gilt. Damit sind nun alle unsere Endprodukte ISCC PLUS-zertifiziert. Somit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Realisierung einer Kreislaufwirtschaft, in der neue Produkte aus Abfällen entstehen." Die Pyrum Innovations AG nimmt Altreifen direkt von Herstellern und Werkstätten entgegen, recycelt diese im eigenen Pyrolysewerk und produziert auf diesem Wege neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl und recovered Carbon Black, die erneut dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden können. Die ISCC-Zertifizierungen erfolgen durch unabhängige Zertifizierungsstellen. Die Audits werden von kompetenten und geschulten Prüfern durchgeführt, die die Einhaltung der hohen ökologischen und sozialen ISCC-Nachhaltigkeitsstandards gewährleisten und bewerten. Im Fall der Pyrum Innovations AG erfolgte das Audit durch die renommierte SGS-Gruppe, die seit 1920 aktiv und bundesweit mit mehr als 4.000 Mitarbeitern an über 50 Standorten präsent ist.

Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen tätig. Pyrums Pyrolysewerke funktionieren dabei vollkommen energieautark, sparen bis zu 98 % der üblicherweise bei der Entsorgung von Altreifen in einem Zementwerk anfallenden CO 2 -Emissionen ein und produzieren aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recovered Carbon Black. Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein vollkommen nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt und kann als Rohstoff in Produktionsprozessen eingesetzt werden. Darüber hinaus forscht Pyrum fortlaufend sowohl an neuen Input-Stoffen sowie an neu zu produzierenden Rohstoffen, wie etwa die laufenden Tests zur Extraktion von Wasserstoff aus dem mittels der patentierten Technologie gewonnenen Gas. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und für den großen Preis des Mittelstandes vom Bundesland Saarland nominiert. Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

https://www.pyrum.net

08.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

