Keine DAX-Entspannung: 12500 in der Vorbörse erinnert an die Vola vom Montag. Ist in diesem Bereich die Option auf Bodenbildung gegeben? Die Woche begann hochvolatil und mit neuen Verlaufstiefs. Der Index schwankte um rund 700 Punkten zwischen 12.438 und 13.150 Punkten und kam dabei nicht zur Ruhe. Bereits in der Vorbörse gab es Abschläge von rund 400 Punkten und ein Unterschreiten der 13.000 zu sehen. ...

