Der Absturz der Bankaktien vollzieht sich seit Tagen in Dimensionen, die nur an die Finanzkrise oder den Corona-Crash erinnern. Auch gestern ging die Aktie der Commerzbank erneut mit mehr als acht Prozent deutlich schwächer aus dem Handel. Obwohl das Finanzinstitut ein eher geringes Exposure in Russland hat, verlieren die Papiere immer mehr an Wert. Dafür gibt es verschiedene Gründe.Die Commerzbank-Aktie gehörte bis zum Einmarsch Russlands in die Ukraine zu den Überfliegern im laufenden Jahr. Die ...

