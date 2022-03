Die Aktie von BASF leidet stark unter der anhaltend hohen Nervosität an den Märkten im Zuge des Krieges in der Ukraine. Die Experten der US-Bank JPMorgan halten den Kursrutsch der DAX-Titel allerdings für überzogen und bleiben für die weitere Entwicklung des Ludwigshafener Chemieriesen zuversichtlich gestimmt. So hat Analyst Chetan Udeshi die Einstufung für die BASF-Aktie auf "Overweight" belassen. Seiner Ansicht nach könnte das Unternehmen sogar von einer Knappheit bei einigen Chemieprodukten profitieren. ...

