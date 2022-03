DJ EUREX/Bund-Future steigt mit Ukrainekrieg

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen bis 8.20 Uhr um 36 Ticks auf 167,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 167,16 Prozent und das Tagestief bei 169,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.027 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 84 Ticks auf 206,78 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 22 Ticks auf 133,35 Prozent.

Der Bund-Future wird unterstützt von den Entwicklungen in der Ukraine und den Verwerfungen an den Börsen. In den Blick rückt auch zunehmend die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag. Nach Einschätzung von MainSky wird die EZB zwar mit neuen Inflationsprognosen aufwarten, diese aber trotz deutlich höherer Raten über zwei Prozent bis ins Jahr 2024 hinein ignorieren müssen.

March 08, 2022

