Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine ist weiterhin das dominierende Thema und der Wochenauftakt stand ganz unter dem Eindruck eines neuerlichen Öl- und Gaspreisschocks, so die Analysten der Helaba.Massive Verluste an den Aktienbörsen und steigende Risikobarometer sowie Safe-Haven-Nachfrage bei als sicher geltenden Staatsanleihen, Dollar, Franken und Gold seien zunächst die Folge gewesen. Im Tagesverlauf habe sich das Marktgeschehen zwar beruhigt, Entwarnung könne aber nicht gegeben werden. ...

