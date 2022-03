Das hat mehrere Gründe: Die rasant steigenden Ölpreise, Konjunktursorgen und Engpässe bei wichtigen Vorprodukten wie Kabelsträngen lassen rückläufige Produktionszahlen erwarten. Letzteres sorgt bekanntermaßen für Produktionsunterbrechungen bei allen Herstellern von Wolfsburg bis München und Stuttgart. Die Kabelbaummontage ist eine vor allem manuelle Aufgabe mit hoher Arbeits- und geringer Kapitalintensität. Es wird ein paar Monate dauern, bis die Lieferketten an andere Standorte verlagert werden können. Erste Schätzungen deuten auf 10 - 15 % negative Auswirkungen auf die Produktion in Europa, was knapp 2 Mio. Fahrzeugen entspricht oder rd. 2,5 % der jährlichen weltweiten Automobilproduktion. Vor diesem Hintergrund sind die negativen Kursreaktionen bei den Autowerten übertrieben, auch wenn man die jährl. Produktion- und Absatz in Russland berücksichtigt. Bei VW sind es 2,5 % bzw. 2,7 %, bei BMW 0,4 % bzw. 1,6 % und bei MERCEDES-BENZ 0,4 % bzw. 1,6 %. Günstig sind alle drei, von einem technischen Boden kann man allerdings nicht sprechen. Insbesondere bei VW und MERCEDES-BENZ bietet sich die Eichhörnchen-Methode an.



