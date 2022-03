Grüne Energien sind an der Börse wieder gefragt. Durch die Energiekrise sollen Wind-, Solarkraft und Co massiv ausgebaut werden, was die Wachstumsraten der Konzerne antreiben könnte. Diese Aussichten locken auch die institutionellen Investoren wieder an. So soll KKR nun vor einer Übernahmeofferte in Frankreich stehen.Laut Bloomberg hat die Private-Equity-Firma Interesse an Albioma, einem Hersteller von Solar- und Biomasseenergie. Laut Insider seien die Gespräche über ein mögliches Angebot aber noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...