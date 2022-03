Baierbrunn (ots) -Viele Menschen mit Diabetes sehen ihre Erkrankung auch als Chance: Mehr als drei Viertel der Betroffenen (76 Prozent) genießen die schönen Momente im Leben seit ihrer Diabetes-Erkrankung viel bewusster. Und zwei Drittel der Betroffenen (66 Prozent) stufen ihre Lebensqualität mit Diabetes im Vergleich zu früher als gleichbleibend oder teilweise sogar besser ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter Menschen mit Diabetes im Auftrag des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber".Diabetes als Anlass, sich gesünder zu ernährenStark ausgeprägt ist bei den befragten Menschen mit Diabetes auch die Selbstfürsorge: 81 Prozent nehmen seit ihrer Diagnose möglichst alle empfohlenen medizinischen Vorsorgeuntersuchungen wahr. Viele achten zudem darauf, im Alltag Pausen einzulegen: 64 Prozent der Studienteilnehmer geben an, sich seit der Diagnose häufiger mal Auszeiten nur für sich zu nehmen. Und sieben von zehn Patienten haben die Diabetes-Erkrankung zum Anlass genommen, sich gesünder zu ernähren.Viele Patienten schätzen die Chancen, die eine Therapie ihnen bietet: 78 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass Menschen mit Diabetes sich in keiner Weise in ihren Alltagsaktivitäten beschränken oder zurückhalten müssen, wenn sie ihre Zuckerwerte gut im Griff haben.Für die repräsentative Studie befragte das Marktforschungsinstitut Cint Deutschland GmbH im Auftrag des "Diabetes Ratgeber" im November vergangenen Jahres 531 Menschen mit Diabetes.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2022 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Dr. Judith PöverleinPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089/744 33-343E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5164963