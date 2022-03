Quartalsumsatz von 99,3 Millionen USD, 13,0 höher als im Vorjahr

Gesamtjahresumsatz von 374,4 Millionen USD, Anstieg um 14,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr

Bruttomarge im Geschäftsjahr von 63,6 gegenüber 61,4 im Vorjahr

Steigerung des Betriebsergebnisses im Gesamtgeschäftsjahr um 59,0 gegenüber dem Vorjahr auf 66,9 Millionen USD

2.849 aktive Kunden zum 31. Dezember 2021, das sind 14,6 mehr gegenüber dem Vorjahr

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, hat heute die Ergebnisse für das am 31. Dezember 2021 beendete vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr bekanntgegeben.

"Im vierten Quartal sowie im Gesamtgeschäftsjahr 2021 erzielten wir eine einzigartige Kombination aus Rekordumsätzen, die unsere Prognosen überstiegen, Margenerweiterung, einer starken am Umsatz orientierten Bindungsrate und Cashflow-Generierung", erklärte Seth A. Ravin, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. "Wir sehen eine anhaltend wachsende Nachfrage nach Rimini Streets wachsendem Portfolio an Supportlösungen für Unternehmenssoftware, während wir unsere Markteinführungsfähigkeiten zur Einführung, zum Verkauf und zur Lieferung unseres vollständigen Lösungsportfolios an neue und bestehende Kunden weltweit aufbauen und ausreifen."

"Ein weiteres Quartal in Folge haben wir einen Nettogewinn erwirtschaftet und die Bilanz durch einen Rekordbarbestand von 119,6 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2021 weiter gestärkt. Dazu gaben wir heute einen Aktienrückkaufplan in Höhe von bis zu 15 Millionen US-Dollar bekannt", erklärte Michael L. Perica, Chief Financial Officer bei Rimini Street. "Darüber hinaus erzielten wir im Gesamtgeschäftsjahr Rekordergebnisse bezüglich Nettogewinn, bereinigtem EBITDA, betrieblichem Cashflow und Liquiditätssteigerung. "Wir veröffentlichen heute eine Prognose für den Umsatz des ersten Quartals und des Gesamtjahres 2022 und bekräftigen unser anhaltendes Engagement für die langfristigen Ziele der Steigerung des operativen Cashflows und der Erhöhung des Gewinns je Aktie."

Finanzielle Eckpunkte des vierten Quartals 2021

Der Umsatz lag im vierten Quartal 2021 bei 99,3 Millionen USD und damit um 13,0 über dem Vorjahreswert von 87,8 Millionen USD.

Der jährliche wiederkehrende Umsatz belief sich im vierten Quartal 2021 auf 393 Millionen USD, ein Anstieg um 12,6 Prozent im Vergleich zu 349 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Zahl der aktiven Kunden lag zum 31. Dezember 2021 bei 2.849 und damit um 14,6 über dem Vergleichswert zum 31. Dezember 2020 von 2.487.

Die wiederkehrende Umsatzrate betrug 92 sowohl für die anhängenden 12 Monate zum 31. Dezember 2021 als auch für den Vergleichszeitraum zum 31. Dezember 2020.

Die Bruttomarge betrug 65,1 für das vierte Quartal 2021, verglichen mit 61,8 im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Das Betriebsergebnis lag im vierten Quartal 2021 bei 12,7 Millionen USD gegenüber dem Vorjahreswert von 4,5 Millionen USD.

Das nicht-GAAP-konforme Betriebsergebnis lag im vierten Quartal 2021 bei 19,4 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreswert von 11,9 Mio. USD.

Der Nettogewinn belief sich im vierten Quartal 2021 auf 70,1 Millionen USD, verglichen mit einem Nettogewinn von 2,5 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der nicht-GAAP-konforme Nettogewinn betrug 77,8 Millionen USD im vierten Quartal 2021 im Vergleich zu 11,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das bereinigte EBITDA für das vierte Quartal 2021 lag bei 19,3 Mio. USD im Vergleich zu 12,9 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Der unverwässerte und verwässerte Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, betrug im vierten Quartal 2021 0,81 USD bzw. 0,77 USD im Vergleich zu einem Nettoverlust je Aktie von 0,06 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Mitarbeiterzahl zum 31. Dezember 2021 lag bei 1.666, was einem Anstieg um 16,9 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Finanzielle Eckpunkte des Gesamtjahrs 2021

Der Umsatz lag 2021 bei 374,4 Millionen USD und damit um 14,6 über dem Wert für 2020 von 326,8 Millionen USD.

Die Bruttomarge betrug 63,6 für 2021 im Vergleich zu 61,4 für 2020.

Das Betriebsergebnis lag 2021 bei 26,8 Millionen USD, im Vergleich zu 17,9 Millionen im Jahr 2020.

Das nicht Non-GAAP-Betriebsergebnis betrug 2021 55,0 Millionen USD, im Vergleich zu 41,1 Millionen USD 2020.

Der Nettogewinn betrug 75,2 Mio. USD für 2021 im Vergleich zu einem Nettogewinn von 11,6 Mio. USD für 2020.

Der unverwässerte und verwässerte Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, betrug 2021 0,54 USD bzw. 0,51 USD im Vergleich zu einem Nettoverlust je Aktie von 0,21 USD im Jahr 2020.

Der Non-GAAP-Nettogewinn betrug 2021 107,6 Millionen USD, im Vergleich zu 36,2 Millionen USD 2020.

Das bereinigte EBITDA für 2021 lag bei 55,8 Millionen USD, im Vergleich zu 42,6 Millionen USD im Jahr 2020.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erklärung dieser Kennzahlen, warum wir sie für sinnvoll halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Unternehmenseckpunkte viertes Quartal 2021

Das US-Patentamt erteilte dem Unternehmen ein neues Patent für Rimini Street Artificial Intelligence Support Applications, was die Lösungsdauer für Kundenanliegen um durchschnittlich 23 reduziert und dem Unternehmen hilft, ein branchenführendes Kundenerlebnis zu bieten. Im vierten Quartal erreichte das Unternehmen eine durchschnittliche Kundenzufriedenheitsbewertung von 4,9 von 5,0 für die Supportleistung des Unternehmens und einen Durchschnittswert von 4,9 von 5,0 für die Kunden-Onboarding-Services des Unternehmens (wobei 5,0 "ausgezeichnet" ist).

Bekanntgabe repräsentativer neuer Kunden, die zu Rimini Street gewechselt haben, oder bestehender Kunden, die ihre Verträge mit dem Unternehmen erweitert haben, darunter: CHG Healthcare, die größte private Personaldienstleistungsfirma in den USA, DPaschoal Group, Brasiliens führender Zulieferer für Automobilteile und führende Einzelhandelskette für Kfz-Teile und -Dienstleistungen, Korean Air, Südkoreas größtes Luftfahrtunternehmen und eine führende globale Fluglinie, Philippine Airlines, die Flaggschiff-Fluglinie der Philippinen, Open Universities Australia, der führende Online-Marketplace in Australien für höhere Bildung, Mitsubishi Corporate Life Sciences, ein führender Hersteller von Lebensmittelzutaten in Japan und ENEX, ein führender Möbelhersteller in Südkorea.

Schloss mehr als 9.700 Supportfälle ab und lieferte fast 31.000 Steuer-, Rechts- und Regulierungsupdates für 32 Länder.

Ernennung von Eric Helmer zum Chief Technology Officer (CTO), Gründung des Office of the Chief Technology Officer (OCTO), Kevin Mease zum Chief Product Officer (CPO), Bill Carslay zum GVP GM, Global Professional Services, Frank Reneke zum GVP GM, Oracle Services, Jennifer Perry zum GVP GM, SAP Services, Emmanuel Richard zum SVP Theatre GM, Nordamerika und Gala Lyne zum GVP Regional GM, Nordamerika Ost.

Auszeichnung mit dem Frost Sullivan Best Practices Award für das Unternehmen des Jahres in der Kategorie Third-Party Enterprise Software Support Services

Auszeichnung mit den 2021 People's Choice Stevie Awards für das bevorzugte Computer-Services-Unternehmen

Rimini Street UK wurde unter den Top 10 der Best Workplaces 2021 in Großbritannien ausgezeichnet und rangiert positiv für die soziale Verantwortung des Unternehmens, die Arbeitsplatzsicherheit und das Mitarbeiterengagement-Programm.

Präsentation auf zahlreichen CIO- und IT- und Beschaffungsleiter-Veranstaltungen weltweit.

Unterstützte Wohltätigkeitsorganisationen auf der ganzen Welt über die selbstfinanzierte Rimini Street Foundation, die finanzielle Spenden, ehrenamtliche Mitarbeiterstunden und Sachspenden zur Verfügung stellt, um das Engagement des Unternehmens für Chancengleichheit zu bekräftigen.

Geschäftsprognose

Das Unternehmen gibt derzeit Umsatzprognosen für das erste Quartal 2022 in Höhe von ca. 95,0 bis 96,0 Millionen USD und für das Gesamtjahr 2022 in Höhe von ca. 400,0 bis 410,0 Millionen USD bekannt.

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Rimini Street wird am 2. März 2022 um 17:00 Uhr EST bzw. 14:00 Uhr PST eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2021 zu besprechen und ausgewählte Kommentare zum bisherigen Verlauf des ersten Quartals 2022 zu geben Eine Live-Übertragung der Veranstaltung wird auf der Website von Rimini Street für Anlegerpflege unter https://investors.riministreet.com verfügbar sein. Teilnehmer können sich in den USA und Kanada unter der Nummer (800) 708 4540 mit Code 50279188 einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP-konformen auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultraresponsives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Mehr als 4.400 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als bewährten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: der Umfang und Zeitpunkt von Rückkäufen, wenn überhaupt, im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, eine Wertsteigerung für Aktionäre durch ein solches Programm zu erzielen; die Auswirkungen der laufenden Schuldendienstverpflichtungen unserer Kreditfazilität sowie der Finanz- und Betriebsvereinbarungen auf unser Geschäft und das damit verbundene Zinsänderungsrisiko, einschließlich der Ungewissheit im Zusammenhang mit der Einstellung von LIBOR und dem Übergang zu anderen Referenzzinssätzen; die Laufzeit sowie die betrieblichen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf die anhaltende Pandemie ergriffen werden; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören, einschließlich Terrorismus und geopolitische Handlungen in bestimmten internationalen Regionen; Veränderungen des Geschäftsumfelds, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätze, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, beeinflussen; nachteilige Entwicklungen bei anstehenden Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Eigen- oder Fremdkapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem Geschäftsbetrieb zu generieren, um verstärkte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die ausreichende Verfügbarkeit unserer Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, um unseren Liquiditätsbedarf zu decken, auch im Rahmen unserer Kreditfazilität; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten und unsere Fähigkeit, identifizierte wesentliche Schwachstellen in unseren internen Kontrollen zu beheben; Änderungen der Gesetze und Richtlinien, einschließlich Änderungen bei Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse bei unseren Steuerpositionen, oder unsere Unfähigkeit angemessene Reserven für Steuerereignisse einzurichten; Maßnahmen hinsichtlich der Produkt- und Preisgestaltung von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst eingeführten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Application Management Services (AMS), sowie anderer Produkte und Dienstleistungen, die wir in der Zukunft einführen werden; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal anzuwerben und zu binden; Unsicherheit über den langfristigen Wert der Aktien von Rimini Street; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Betriebsergebnisse, einschließlich der Vertragserneuerungszyklen für Software Support und Managed Services des Herstellers; unsere Fähigkeit, unbefugten Zugriff auf unsere Informationstechnologiesysteme zu verhindern, vertrauliche Informationen unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; und jene, die unter der Überschrift "Risk Factors" in dem am 2. März 2022 eingereichten Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-K erörtert werden und regelmäßig durch die zukünftigen Jahresberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-K, Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichte auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2022 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanzen (In Tausend, außer bei Angaben je Aktie) AKTIVA 31. Dezember

2021 31. Dezember

2020 Umlaufvermögen: Liquide Mittel und Bargegenwerte 119.571 87.575 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 419 334 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 576 USD bzw. 723 USD 135.447 117.937 Aufgeschobene Vertragskosten, langfristig 14.985 13.918 Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges 16.340 13.456 Summe Umlaufvermögen 286.762 233.220 Langfristiges Vermögen: Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 13.278 USD bzw. 10.985 USD. 4.435 4.820 Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht 12.722 17.521 Latente Vertragskosten, langfristig 21.524 21.027 Einlagen und Sonstiges 1.786 1.476 Latente Ertragsteuern, netto 64.033 1.871 Summe Aktiva 391.262 279.935 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Fälligkeiten der langfristigen Verbindlichkeiten 3.664 Verbindlichkeiten 5.708 3.241 Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen 36.558 38.026 Sonstige Rückstellungen 26.124 21.154 Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, kurzfristig 4.227 3.940 Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 253.221 228.967 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 329.502 295.328 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten, ohne Berücksichtigung der kurzfristigen Fälligkeiten 79.655 Aufgeschobene Einnahmen, langfristig 47.047 27.966 Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, langfristig 12.511 15.993 Abgegrenzte PIK-Dividendenverbindlichkeiten 1.193 Haftung für einlösbare Optionsscheine 2.122 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 2.933 2.539 Summe Verbindlichkeiten 471.648 345.141 Rückzahlbare Vorzugsaktien der Serie A: 180 Aktien genehmigt, 0 bzw. 155 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien. Liquidationspräferenz von -- USD nach Abzug des Abschlags von -- USD und 154.911 USD nach Abzug des Abschlags von 17.057 USD 137.854 Aktionärsdefizit: Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD je Aktie. Genehmigte 99.820 Aktien (ohne Berücksichtigung von 180 Aktien der Vorzugsaktie der Serie A); keine weitere Serie wurde zugeteilt. Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 87.107 bzw. 74.406 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien 9 8 Kapitalrücklage 149.234 98.258 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (2.724 (318 Kumuliertes Defizit (225.789 (301.008 Eigene Aktien (1.116 Summe Aktionärsdefizit (80.386 (203.060 Verbindlichkeiten, rückzahlbare Vorzugsaktien und Aktionärsdefizit gesamt 391.262 279.935

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte Kurzfassung der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (In Tausend, außer bei Angaben je Aktie) Dreimonatszeitraum bis Jahresende 31. Dezember 31. Dezember 2021 2020 2021 2020 Umsatz 99.279 87.828 374.430 326.780 Umsatzkosten 34.657 33.584 136.464 126.211 Bruttogewinn 64.622 54.244 237.966 200.569 Betriebsaufwendungen: Vertrieb und Marketing 32.429 30.298 128.496 114.741 Gemeinkosten 15.444 14.063 64.172 52.222 Wertminderungsaufwendungen in Bezug auf Betriebsabläufe von Nutzungsrechten an Vermögenswerten 1.256 1.167 1.649 1.167 Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse: Kosten für Gerichtsverfahren 7.530 7.530 Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten 2.327 4.246 16.457 13.493 Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto (7.111 (7.111 1.062 Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.746 4.246 16.876 14.555 Summe Betriebsaufwendungen 51.875 49.774 211.193 182.685 Betriebsergebnis 12.747 4.470 26.773 17.884 Nicht operative Einnahmen und (Ausgaben): Zinsaufwendungen (812 (42 (1.550 (77 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten (1.160 (1.152 (4.183 (1.394 Sonstige Einnahmen/(Ausgaben), netto (720 473 (1.605 (258 Ergebnis vor Ertragsteuern 10.055 3.749 19.435 16.155 Ertragsteuer 60.002 (1.242 55.784 (4.569 Jahresüberschuss 70.057 2.507 75.219 11.586 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) 70.057 (4.238 45.197 (15.223 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) pro Aktie: Unverwässert 0,81 (0,06 0,54 (0,21 Verwässert 0,77 (0,06 0,51 (0,21 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien: Unverwässert 86.898 76.325 84.318 71.231 Verwässert 90.780 76.325 88.970 71.231

RIMINI STREET, INC. Abstimmung zwischen GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Kennzahlen (In Tausend) Dreimonatszeitraum bis Jahresende 31. Dezember 31. Dezember 2021 2020 2021 2020 Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses: Betriebsergebnis 12.747 4.470 26.773 17.884 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.746 4.246 16.876 14.555 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 2.606 2.036 9.710 7.461 Wertminderungsaufwendungen in Bezug auf Betriebsabläufe von Nutzungsrechten an Vermögenswerten 1.256 1.167 1.649 1.167 Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis 19.355 11.919 55.008 41.067 Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns: Jahresüberschuss 70.057 2.507 75.219 11.586 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.746 4.246 16.876 14.555 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten 1.160 1.152 4.183 1.394 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 2.606 2.036 9.710 7.461 Wertminderungsaufwendungen in Bezug auf Betriebsabläufe von Nutzungsrechten an Vermögenswerten 1.256 1.167 1.649 1.167 Nicht GAAP-konformer Nettogewinn 77.825 11.108 107.637 36.163 Überleitung des nicht GAAP-konformen bereinigten EBITDA: Jahresüberschuss 70.057 2.507 75.219 11.586 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Zinsaufwendungen 812 42 1.550 77 Ertragsteuer (60.002 1.242 (55.784 4.569 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 632 493 2.404 1.813 EBITDA 11.499 4.284 23.389 18.045 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 2.746 4.246 16.876 14.555 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten 1.160 1.152 4.183 1.394 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 2.606 2.036 9.710 7.461 Wertminderungsaufwendungen in Bezug auf Betriebsabläufe von Nutzungsrechten an Vermögenswerten 1.256 1.167 1.649 1.167 Bereinigtes EBITDA 19.267 12.885 55.807 42.622 Berechnete Fakturierungen: Umsatz 99.279 87.828 374.430 326.780 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Zeitraums 300.268 256.933 300.268 256.933 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Zeitraums 243.682 204.297 256.933 235.498 Änderung bei abgegrenzten Umsätzen 56.586 52.636 43.335 21.435 Berechnete Fakturierungen 155.865 140.464 417.765 348.215

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir aktive Kunden, jährliche wiederkehrende Einnahmen und die Einbehaltungsquote beschrieben, die jeweils eine wichtige betriebliche Kennzahl für unser Unternehmen darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen veröffentlicht: nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn, nicht GAAP-konformer Nettogewinn, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Fakturierungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl nach GAAP vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer nicht GAAP-konformen Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von nicht GAAP-konformen Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung, zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets, zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens, zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien, zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung, zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer Ergebnisse nach GAAP verwenden, und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen steht für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Einnahmen im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Jährlich wiederkehrende Umsätze beschreibt den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Ertragsbindungsrate ist der tatsächliche Subskriptionsumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlich wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn ist der operative Gewinn, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, Nettoaufwendungen, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn ist das bereinigte Nettoergebnis, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Zeiträume aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Rückflüsse von Versicherungen und Berufungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten: Wir haben die Gewinne und Verluste aus rückzahlbaren Bezugsrechten, die sich aus den Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte dieser Finanzinstrumente ergeben, aufgrund der rein finanziellen Natur dieser Zeitwertberechnung herausgerechnet. Wir können diese Beträge nicht im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten verwalten, und die Kosten stehen auch nicht mit unserem Kerngeschäft in Verbindung, weshalb wir sie herausgerechnet haben.

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsabläufen des Nutzungsrechts an Vermögenswerten: Dies bezieht sich auf einen Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit unseren geleasten Vermögenswerten für einen Anteil an einem unserer Standorte, weil wir die Fläche nicht mehr nutzen.

Das EBITDA ist der um Zinsaufwendungen, Ertragsteueraufwendungen und Abschreibungen bereinigte Jahresüberschuss.

Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Gewinn (Verlust) aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts auf rückzahlbare Optionsscheine, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht, wie oben erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

