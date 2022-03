Steinhoff (WKN: A14XB9) hat nach dem Bilanzskandal Ende 2017 wahrscheinlich seine schwierigste Phase überstanden. Der Konzern handelte mit seinen Investoren einen Vergleich aus, der die Schuldenlast und infolgedessen auch die Finanzierungskosten reduziert. Die Auszahlung von etwa 25 Mrd. Südafrikanischen Rand (1,46 Mrd. Euro) an die Klägergruppen hat bereits begonnen. Steinhoff befindet sich nun in der letzten Phase seines dreistufigen Sanierungsplans. In dieser Phase konzentriert sich das Unternehmen ...

