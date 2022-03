Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der IMMOFINANZ AG vom 07.03.2022:Die IMMOFINANZ hat heute ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit der Tagesordnung zu Wahlen in den Aufsichtsrat erhalten. CPIPG hält gemäß Einberufungsverlangen (direkt und indirekt) eine Beteiligung von rund 54,86% an IMMOFINANZ und schlägt (über die Tochtergesellschaft WXZ1 a.s.) der Hauptversammlung zwei neue Mitglieder zur Wahl vor. ...

