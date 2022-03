Linz (www.anleihencheck.de) - Der Ukrainekrieg setzt auch den direkten Nachbarn auf den Devisenmärkten zu, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.So hätten der Polnische Zloty (PLN) (Höchstwert EUR/PLN 5,0000) und der Ungarische Forint (HUF) (Höchstwert EUR/HUF 399,40) gestern weiter massiv an Wert verloren, trotz polnischer Deviseninterventionen am Freitag (Verkauf von Devisenreserven für die nationale Währung). Ungarn habe sich hingegen mit der Anhebung des 1W-Einlagezinssatzes um 0,75% auf 5,35% begnügt. Polen könnte heute mit einer Anhebung des Leitzinssatzes um mind. 0,50% (aktuell: 2,75%) die PLN-Schwäche etwas abfedern. Auch der Euro habe gestern gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. EUR/USD sei kurzfristig bis 1,0806 abgesackt. ...

