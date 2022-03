DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

MULTIVAC ist neuer USU-Kunde für IT Service-Management



08.03.2022 / 10:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Möglingen, 08. März 2022 Die MULTIVAC Gruppe, weltweit führender Hersteller von integrierten Verarbeitungs- und Verpackungslösungen, hat sich zur übergreifenden Steuerung und weiteren Automatisierung ihrer IT-Service-Prozesse für die Lösung USU IT Service Management (ITSM) entschieden. Ziel ist es, das weitere dynamische Wachstum durch transparente, durchgehende und automatisiert ablaufende IT-Services zu unterstützen und eine exzellente User Experience zu schaffen. Die Entscheidung zugunsten USU fiel nach einer umfangreichen Evaluierung des Marktes aufgrund der Funktionsbreite und -tiefe der modularen und skalierbaren USU-Lösung sowie deren Einsatzmöglichkeit auch für Enterprise Service Management (ESM). Dazu kam die hohe fachliche Expertise des USU-Teams sowie des Kompetenzpartners GentlemenGroup, der die Umsetzung des ITSM-Projektes im SaaS-Betrieb verantwortet. Derzeit erfolgen IT-Service-Leistungen wie die Bearbeitung von Tickets, Service Requests oder die Verwaltung von IT-Assets mit Hilfe unterschiedlicher Werkzeuge. Künftig soll der Einsatz einer professionellen Configuration Management Database (CMDB) die aktuelle und einheitliche Datenbasis für ganzheitliches und automatisiertes IT-Service-Management liefern. Bis zum Sommer 2022 ist die ITIL-konforme Umsetzung der Disziplinen Incident und Change Management geplant. Danach folgen weitere Prozesse wie Service Request und Problem Management. Auch neue Kommunikationskanäle wie Microsoft Teams werden dabei integriert. Ergänzend soll außerdem eine intelligente Lösungsdatenbank aufgebaut werden, die das IT-Team u.a. durch ein Self-Service-Modul entlasten wird. "Unsere anspruchsvollen Wachstumsziele machen ein einheitliches, leistungsfähiges und zentrales Gesamtsystem für das unternehmensweite Servicemanagement erforderlich. Für USU als Technologiepartner sprach außerdem, dass wir mit der Lösung mittelfristig auch weitere Enterprise Services abbilden können", sagt Dr. Johannes Epple, Vice President der Corporate IT bei MULTIVAC. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

