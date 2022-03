Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) kommt derzeit auf über 7 % Dividendenrendite. Wenn wir die Pläne des Managements, 3,40 Euro je Aktie an die Investoren ausschütten zu wollen, mit einem Aktienkurs von 48,01 Euro ins Verhältnis setzen, so erhalten wir derzeit knapp über 7 % an Ausschüttungsrendite. Das ist ohne jeden Zweifel eine Menge. Wir befinden uns jetzt gerade in einer sehr extremen Marktphase. Oder einer Korrektur, einem Crash, einem Abverkauf, die vom Krieg in der Ukraine beeinflusst sind. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...