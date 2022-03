DJ Adidas hat Führungswechsel in China-Geschäft eingeleitet

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat einen Führungswechsel in seinem China-Geschäft eingeleitet. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, hat er Jason Thomas als Managing Director Adidas Greater China abberufen. Nachfolger wird ab 1. April Adrian Siu. Siu, 51, war zwischen 2002 und 2019 für Adidas in Hongkong und China tätig, zuletzt als Senior Vice President Commercial für Greater China. Seit 2019 ist Siu CEO von Cosmo Lady, einem chinesischen Hersteller von Unterwäsche.

Thomas, 47, wechselt innerhalb von Adidas zurück nach Dubai. Er werde dort laut Mitteilung eine neue Rolle als Senior Vice President Global Franchise übernehmen. Thomas kam 2003 zu Adidas, zunächst als Finance Manager Middle East in Dubai. Er war seit 2019 Managing Director Adidas Greater China. Siu soll direkt an Adidas-Vorstand Roland Auschel berichten, der für Global Sales verantwortlich ist. Die Financial Times hatte zuerst über die Personalien berichtet.

Adidas verzeichnet seit dem zweiten Quartal Umsatzrückgänge in China - 16 Prozent im zweiten Quartal, 15 Prozent im dritten -, die sich im Schlussquartal fortgesetzt haben dürften, so wie bei Puma und Nike. Die Ergebnisse für das Schlussquartal und Gesamtjahr will der DAX-Konzern am Mittwoch veröffentlichen.

Die Branche leidet unter dem politischen Boykott chinesischer Konsumenten, die den westlichen Unternehmen ihre Kritik an angeblichen Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Provinz Xinjiang übelnehmen sowie die Entscheidung, deshalb von dort keine Baumwolle mehr zu beziehen. Hinzu kamen weltweite Containerknappheit, überlastete Häfen und zeitweise coronabedingte Fabrikschließungen in Vietnam.

March 08, 2022

