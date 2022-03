Bei der Deutsche Bank-Aktie sind all die Kursgewinne des letzten Jahres dahin. Die Aktie notiert auf demselben Niveau wie in Februar 2021. Manch ein Anleger hätte sich in der Nachbetrachtung gewünscht, seine Aktien früher verkauft zu haben, da vor wenigen Wochen noch 14 Euro für diese Aktie bezahlt wurden. Während sich manch ein Schnäppchenjäger nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...