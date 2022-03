BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD (Build Your Dreams) Company hat heute eine wichtige personelle Veränderung in der Automobilsparte BYD Auto bekannt gegeben, die Aktie brach heute in Hongkong ein. Die BYD Company Ltd. (SIN: CNE100000296) teilte heute mit, dass Gründer und Präsident...

Den vollständigen Artikel lesen ...