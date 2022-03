Zürich (www.fondscheck.de) - Die altbekannte Börsenweisheit "Politische Börsen haben kurze Beine" wird in diesen Tagen wieder häufig zitiert, so die Experten von Swisscanto Invest.Doch sie klinge aktuell nur wie ein gut gemeinter Mutmacher. Denn tatsächlich habe der Russland/Ukraine-Konflikt zu hoher Verunsicherung bei Aktien- und Anleihenmärkten geführt. Und eine Entspannung sie vorerst leider nicht abzusehen. "Angesichts dieser prekären Situation rechnen wir weiterhin mit hoher Volatilität. Die Aktienquote halten wir bei unserem nachhaltigen Multi Asser-Fonds neutral, während wir den Anleihenanteil untergewichten und dabei auf hohe Qualität sowie leicht kürzere Duration achten. Dies zugunsten von Liquidität", so Reto Niggli, Manager des Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (ISIN LU0208341965/ WKN A0DQU0). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...