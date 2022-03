DJ AICHELIN Service erhält Auftrag über 2,1 Mio. Euro für präventive Instandhaltung von Wärmebehandlungsanlagen in den USA

Ludwigsburg (pts021/08.03.2022/10:40) - Die AICHELIN Service GmbH unterstützt ein namhaftes europäisches Automobilzulieferunternehmen und deren Tochtergesellschaft in den USA bei einem umfassenden Instandhaltungsprojekt von Industrieofenanlagen zur Wärmebehandlung. Dieses wurde im November 2021 gestartet, ist auf mehrere Monate ausgelegt und beinhaltet auch die Lieferung von Service- und Ersatzteilen in Höhe von 2,1 Mio. Euro. Durch die Instandhaltungsmaßnahmen wird die Produktionssicherheit der Anlagen und eine hohe Lieferfähigkeit des Kunden gewährleistet.

Die Tochtergesellschaft des europäischen Technologiekonzerns hat bereits seit rund 5 Jahren mehrere AICHELIN-Anlagen in den USA erfolgreich in Betrieb. Die AICHELIN-Wärmebehandlungsanlagen "heatXpress" werden dort bei der Produktion von Pkw-Karosserieelementen eingesetzt.

AICHELIN Service als global agierender Kompetenzpartner

Die AICHELIN Service GmbH in Ludwigsburg hat als Servicepartner die Koordination dieses komplexen Wartungsprojekts übernommen, an dem auch Experten des Kunden von deutschen Standorten mitwirken. Hierfür werden standortübergreifend mehrere AICHELIN-Serviceeinheiten aus Mödling/Österreich und Ludwigsburg über das zentrale Projektmanagement der AICHELIN Service GmbH in Ludwigsburg koordiniert. Durch die bereits seit vielen Jahren bestehende partnerschaftliche Zusammenarbeit mit AICHELIN setzt das Kundenunternehmen auch an seinen internationalen Standorten auf die hohe Kompetenz und Serviceverfügbarkeit von AICHELIN.

Die anstehenden Wartungsarbeiten sind Teil einer größeren Instandhaltungsmaßnahme, die im November 2021 begonnen wurde und bis zum Jahresende 2022 abgeschlossen sein sollen. Auch die US-Gesellschaft der AICHELIN Gruppe, AFC-Holcroft, ist bei diesem Projekt involviert und sorgt gemeinsam mit den europäischen Servicekollegen für die Erbringung einer hohen Servicequalität beim Kunden. In mehreren Projektabschnitten werden in Spitzenzeiten bis zu 20 AICHELIN-Servicemitarbeiter vor Ort in den USA im Einsatz sein. Ziel des aktuell laufenden Instandhaltungsprojekts ist es, die Anlagen in den kommenden Monaten auf den neuesten technischen Stand zu bringen, um die Lieferfähigkeit des US-Werks gegenüber seinen Kunden durch eine hohe Produktionssicherheit zu gewährleisten. Der Schwerpunkt der Instandsetzungsmaßnahmen liegt auf der Brennertechnologie und Produktivität der Hochgeschwindigkeits-Transportsysteme in den 920° C-heißen Presshärteöfen.

Über die AICHELIN Service GmbH Die AICHELIN Service GmbH in Ludwigsburg, Deutschland, ist Kompetenzzentrum für alle Serviceleistungen an AICHELIN-Wärmebehandlungsanlagen als auch an Fremdanlagen. Am Standort Ludwigsburg befindet sich auch das zentrale AICHELIN-Ersatzteillager mit der Versandlogistik sowie die Leitstelle für die Einsatzplanung der Servicetechniker. Mit rund 80 Technikern im Innen- und Außendienst betreut und berät AICHELIN Service ihre Kunden zu Ersatzteilen, Inspektionen, Instandsetzung, präventiver Instandhaltung, Umbau und Modernisierung, Industrie-4.0-Lösungen, aber auch zu Schulungen und Seminaren. http://www.aichelin-service.com

Über die AICHELIN Group Die zur Berndorf AG gehörende AICHELIN Group mit Sitz in Mödling bei Wien ist einer der weltweit führenden Anbieter von Wärmebehandlungslösungen. Dazu gehören Industrieöfen, Induktionshärteanlagen, Industriebeheizungssysteme, Regelungs- und Automatisierungssysteme, Industrie-4.0-Lösungen sowie Servicedienstleistungen. Die Wurzeln des Unternehmens gehen ins Jahr 1868 zurück. Neben der Traditionsmarke AICHELIN gehören AFC-Holcroft, EMA Indutec, SAFED, BOSIO und NOXMAT zur Gruppe, die mit über 1.100 Mitarbeitern zu den Top-3-Unternehmen für Wärmebehandlung weltweit zählt. In Europa ist AICHELIN mit Tochtergesellschaften in Österreich, Deutschland, Slowenien, Frankreich und der Schweiz vertreten, die weltweite Präsenz umfasst Tochtergesellschaften und Niederlassungen in China, Indien und den USA, sowie ein Vertriebsnetz in weiteren 22 Ländern. http://www.aichelin.com

