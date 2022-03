Während die einen Unterkünfte für Geflüchtete organisieren, wollen andere IT-Firmen mit ukrainischen Nichtregierungsorganisationen vernetzen. In nur kurzer Zeit sind damit eine Vielzahl an Plattformen entstanden, mit denen Menschen aus dem Kriegsgebiet geholfen werden soll. Die Internationale Organisation für Migration rechnet damit, dass fast eine viertel Million Kriegsvertriebene aus der Ukraine Schutz in Deutschland suchen werden. Insgesamt könnten nach Schätzungen der Organisation 1,7 Millionen Menschen aus dem Land flüchten. Tatsächlich könnten die Zahlen aber noch deutlich höher liegen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR sollen schon jetzt 1,2 ...

