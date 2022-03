NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Ausblick des Lebensmittelkonzerns auf das laufende Jahr stütze die Konsensschätzungen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Aussagen vor dem Kapitalmarkttag. Mittelfristig sehe es allerdings nicht ganz so gut aus./mf/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 01:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / 01:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

