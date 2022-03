Köln (www.fondscheck.de) - Der Februar wurde von der Eskalation der Spannungen zwischen Russland und den westlichen Staaten dominiert, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Select Nachhaltig Wachstum Fonds (ISIN LU0115579376/ WKN 940641).Am 24. Februar habe Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Die Hauptaktienmärkte hätten auf breiter Basis Kursverluste verzeichnet. Am schwächsten hätten die kontinentaleuropäischen Aktienmärkte abgeschnitten. Nebenwerte hätten sich in den USA und in Japan deutlich besser als Standardwerte entwickelt, während sie in Europa noch schwächer als Standardwerte abgeschnitten hätten. Auch die asiatischen Schwellenländer hätten den Monat insgesamt mit Verlusten abgeschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...