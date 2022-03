Angst ergreift die Anleger am europäischen Aktienmarkt. Während die Wall Street stoische Ruhe ausstrahlt, fallen in Europa die Renditen der Staatsanleihen und die Kurse der Aktienindizes.Die Flucht in deutsche Staatsanleihen ist bemerkenswert stark. Nachdem die Renditen zwischenzeitlich Mitte Februar aufgrund der hohen Inflation in Europa ein Niveau von +0,30 % p. a. bei den 10-jährigen Laufzeiten erreichten, bewegen sich die Renditen inzwischen wieder im negativen Bereich. Eine verständliche Bewegung, denn im Hinblick auf die Ausfallsicherheit sind die ...

