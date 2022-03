Führungskraft aus der Luft- und Raumfahrtindustrie wird Leiter eines führenden Satelliten-Kommunikationsunternehmens

Intelsat, Betreiber des weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netzwerks, hat David Wajsgras zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt. Mit Wirkung zum 4. April tritt Wajsgras die Nachfolge von Stephen Spengler an, der im Oktober 2021 seinen geplanten Ruhestand angekündigt hat.

David Wajsgras to be Intelsat's next CEO. (Photo: Business Wire)

Wajsgras verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung auf Führungsebene und hat während dieser Zeit sowohl in der Handels- als auch in der Verteidigungsindustrie operative, strategische und finanzielle Führungsaufgaben übernommen. Zuletzt war er Präsident des 7,5 Milliarden Dollar schweren, weltweiten Geschäftsbereichs Intelligence, Information and Services (IIS) bei der ehemaligen Raytheon Company, die jetzt zu Raytheon Technologies (NYSE: RTX) gehört. Vor seiner Tätigkeit als Chief Financial Officer bei Raytheon war Wajsgras Executive Vice President und Chief Financial Officer bei der Lear Corporation (NYSE: LEA) und hatte weitere wichtige operative und leitende Funktionen inne.

"Dave Wajsgras ist eine ergebnisorientierte Führungspersönlichkeit, die während ihrer gesamten Laufbahn hervorragende Leistungen erbracht hat", erklärte Lisa Hammitt, Vorsitzende des Intelsat Board of Directors. "Er entwickelt Mitarbeiter und baut Teams auf, denkt und handelt strategisch und pflegt einen positiven Umgang mit Kunden und anderen Interessengruppen zum Nutzen des Unternehmens. Dave ist genau die richtige Person, um Intelsat in dieser wichtigen Zeit zu führen."

"Intelsat verfügt über eine führende Position auf dem Markt und ein starkes, globales Team von Experten", so Wajsgras. "Das Unternehmen schreibt seit fast 60 Jahren Geschichte, doch es ist die Zukunft von Intelsat, die mich am meisten begeistert. Wir konzentrieren uns auf unsere Kunden und halten, was wir versprechen. Damit sind wir bereit, das nächste Kapitel in der Geschichte der Kommunikation und Konnektivität zu beginnen."

Hammitt fügte hinzu: "Wir heißen Dave herzlich willkommen und verabschieden uns gleichzeitig von Steve Spengler. Die Mitglieder des Verwaltungsrats und das gesamte Intelsat-Team schulden Steve großen Dank für seinen enormen Beitrag zum Unternehmen in den vergangenen 18 Jahren und für seine beständige und erfolgreiche Führung in den vergangenen sieben Jahren. Sein Ruhestand ist wohlverdient."

