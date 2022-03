Neckarsulm (ots) -Für seine besonderen Inhalte und seine bildgewaltigen, modernen Layouts wurde das Kaufland-Kundenmagazin "Das gute Leben" gleich zwei Mal mit Gold ausgezeichnet: Mit dem Fox Award und einem Sonderpreis, dem Fox Visual. Verliehen werden diese Preise jährlich von einer Jury, bestehend aus Experten der Bereiche Unternehmenskommunikation, Medienmanagement und Wirtschaftsjournalismus.Das Kundenmagazin stellt auf 52 Seiten Lebenswerte vor, die für unterschiedlichste Menschen das Leben zu einem guten Leben machen. Damit möchte es inspirieren, unterhalten und Denkanstöße geben. "Wir möchten unseren Kunden positive Impulse für ihren Alltag geben. Dafür stellen wir Menschen mit einer besonderen Geschichte vor und machen ihre Welt für unsere Kunden erlebbar", so Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing. "Die Fox Awards sind für unsere Redaktion eine Anerkennung und ein Ansporn, um unseren Kunden auch weiterhin eines der besten Magazine anzubieten."Die Jury bewerte insbesondere die professionell appetitliche und Lebensmittel-affine Umsetzung des Magazins, weil buchstäblich das gute Leben vermittelt wird. Rezepte, Ratgeber, Anleitungen, Gewinnspiele oder Produktempfehlungen - die Beiträge schlagen eine Brücke zu den Markenwerten von Kaufland. "Das gute Leben" wird inhouse erstellt, erscheint vierteljährlich und steht den Kunden sowohl als Printausgabe in den Filialen als auch online zur Verfügung.Über den Fox AwardSeit 2010 zeichnen die Fox Awards, unter dem Dach des dapamedien Verlags, effiziente Lösungen aus Marketing und Kommunikation in Print und Digital aus.Der Fox Award Gold zeichnet ein Kommunikationskonzept aus, das in allen Kriterien eine überdurchschnittliche Performance aufweist und daher in seiner Kategorie als inspirierendes Vorzeigebeispiel gelten darf.Der Sonderpreis Fox Visuals bewertet ausschließlich die Gestaltung auf Basis von rund 50 Kriterien zur Beurteilung von Layout, Einsatz von Typografie und Bildsprache.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5165345