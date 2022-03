ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach der Genehmigung des Fabrikbaus für den US-Elektroautobauer vor den Toren Berlins auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1000 US-Dollar belassen. Im Fokus stehe nun das Thema Wasserentnahme, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei zwar an sich nicht neu und sollte keine größeren Unterbrechungen für die endgültige Genehmigung mit sich bringen, doch aktuell hänge dennoch alles nun von einer Gerichtsentscheidung ab./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2022 / 08:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2022 / 08:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de