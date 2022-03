München (www.anleihencheck.de) - Wenn gut situierten Menschen Schmuck, Diamanten und Gemälde hinterlegen wollen, um einen Kredit zu erhalten, wenden sie sich häufig an Credicore, so die Experten von financial.de.Das Hamburger Pfandhaus sei auf Luxus- und hochpreisige Produkte fokussiert. Das Geschäft sei hoch profitabel und davon könnten jetzt auch Anleger profitieren. Zur Wachstumsfinanzierung habe die Credicore Pfandhaus GmbH eine mit 8,00% p.a. verzinste Anleihe (ISIN DE000A3MP5S0/ WKN A3MP5S) herausgegeben. Das Wertpapier notiere seit Ende 2021 an der Börse Frankfurt und könne ab 1.000 Euro zu einem Kurs von 99,80% erworben werden. ...

