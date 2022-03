Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Calida dreht gerade an den Stellschrauben für die Zukunft. Das Wäscheunternehmen will im zweiten Quartal den Verkauf seiner Bergsport-Sparte abschließen. Die jüngsten Geschäftszahlen können sich unterdessen mehr als sehen lassen. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.