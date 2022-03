Herzliya, Israel, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) -Cybord (http://www.cybord.ai/), eine innovative Softwarelösung, die KI- und Big-Data-Technologien einsetzt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein Seed-Investment in Höhe von 4 Millionen Dollar erhalten hat, angeführt von IL Ventures (http://www.il-ventures.com/), einem VC-Fonds, der sich auf transformative Technologien für alte Industrien konzentriert, mit einer Co-Investition der Israel Innovation Authority (https://innovationisrael.org.il/en/).Elektronische Bauelemente sind die Basis für alle elektronischen Leiterplatten. Ihre Authentizität, Qualität und Zuverlässigkeit sind das Herzstück der elektronischen Leistung. Die hochentwickelte Elektronikindustrie prüft (im Gegensatz zur mechanischen Industrie) eine unbedeutende Menge verdächtiger Bauteile ohne Rückverfolgbarkeit, was zu Produktausfällen, hohen Rücklaufquoten und groß angelegten Rückrufaktionen führt, die die OEMs Milliarden von Dollar kosten.Das Unternehmen liefert fortschrittliche KI- und Big-Data-Software, die jedes Bauteil und jede elektronische Platine prüft, qualifiziert und verfolgt. Bei Cybord werden 100 % der Komponenten geprüft und bieten eine chirurgische Rückverfolgbarkeit, wodurch die Verwendung von gefälschten, beschädigten oder manipulierten Komponenten ausgeschlossen wird."Heute, inmitten der globalen Lieferkettenkrise, kämpfen Elektronikhersteller in verschiedenen Branchen damit, die ständig wachsende Kundennachfrage zu befriedigen und gleichzeitig die Qualität aufrechtzuerhalten. Die Notwendigkeit, Komponenten auf dem freien Markt und nicht nur von etablierten Lieferanten zu erwerben, erhöht die Anfälligkeit der Hersteller für erhebliche Qualitätsprobleme. Diese Probleme können direkte, plötzliche und kostspielige Auswirkungen auf ihre Fähigkeit haben, Qualitätsprodukte herzustellen", sagte Zeev Efrat, CEO von Cybord."Die bewährte Technologie von Cybord ermöglicht es führenden Unternehmen der Branche, den Zero-Trust-Ansatz umzusetzen. Da der weltweite Mangel an elektronischen Bauteilen chronisch wird, wird dies zu einem Wettbewerbsvorteil, der unseren Kunden hilft, mehr Umsatz zu generieren, ihre Kosten zu senken und ihre Rentabilität zu steigern", fügte Dr. Eyal Weiss, Gründer und CTO von Cybord, hinzu."Die proprietäre Technologie von Cybord ist bereits im Einsatz und wird von FLEX (https://origin-sc.flex.com/) und anderen globalen Branchenführern an mehreren Produktionsstandorten weltweit eingesetzt. Das Unternehmen hat bis heute bemerkenswerte technologische und wirtschaftliche Erfolge erzielt. Inzwischen hat Cybord mehr als 1,2 Milliarden Komponenten gescannt und unterstützt dabei hohe Produktionsvolumina mit täglicher Wertschöpfung", sagt Elad Frenkel, Managing Partner bei IL Ventures. "Wir sind zuversichtlich, dass diese wirklich bahnbrechende KI-Technologie die gesamte Branche verändern und ein milliardenschweres Problem der Elektronikindustrie lösen wird."Das Unternehmen wird den Erlös aus der Investitionsrunde nutzen, um seine Forschung und Entwicklung sowie sein Produktangebot voranzutreiben und das Geschäftswachstum in weiteren vertikalen Bereichen wie Telekommunikation, Automobil, Verteidigung und Gesundheitswesen zu beschleunigen.Die Investitionsrunde wurde von IL Ventures angeführt und von NextLeap Ventures begleitet, wobei die Israel Innovation Authority (IIA) über den "Seed Fund" mitinvestierte."Der Zweck dieses äußerst attraktiven Mechanismus der IIA besteht darin, die Anzahl der Investitionen in der Startphase zu erhöhen, das Risiko zu verringern und erfahrenere Risikokapitalinvestoren zu ermutigen, in junge, in der Frühphase befindliche Start-ups zu investieren, die in Bereichen tätig sind, in denen es um komplexe Technologien und Marktumwälzungen geht", sagte Karina Rubinstein, Senior Director for Business Development bei der IIA.Informationen zu CybordDie innovative Softwarelösung von Cybord implementiert KI- und Big-Data-Technologien für die Zero-Trust-Compliance von elektronischen Komponenten, um sicherzustellen, dass keine Fälschungen, hohe Qualität, keine Malware-Temperierung, und chirurgische Rückverfolgbarkeit für Elektronikhersteller möglich sind https://www.cybord.ai/.Informationen zu IL VenturesIL Ventures (ILVP Fund, LP) investiert in bahnbrechende, aber dennoch greifbare Technologien, die tiefe, umsetzbare Einblicke bieten, die zu besseren Geschäftsentscheidungen führen. Der Fonds kombiniert Kapital mit einer unglaublichen operativen Erfahrung und einem unvergleichlichen globalen Netzwerk, das Gründern hilft, schnell zu skalieren und global zu werden. Das Team aus Unternehmensgründern und Führungskräften aus der Industrie wird von erstklassigen globalen Investoren und Partnern unterstützt und ist bereit, das volle Potenzial der vielversprechendsten israelischen Start-ups zu erschließen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.il-ventures.com.