Kurma Partners hat die erste Schließung seines Growth Opportunities Fonds mit 160 Millionen Euro bekannt gegeben. Indem der Nachfrage der wachsenden Reife des europäischen Bio- und Gesundheitstechnologie-Ökosystems nachgekommen wird, verfolgt dieser neue Fonds, der 250 Millionen Euro anstrebt, das Ziel, das Wachstum der besten europäischen Unternehmen im Gesundheitsbereich zu erhöhen. Für diesen Fonds hat Kurma Partners bereits die Unterstützung des Europäischen Investitionsfonds (EIF), Bpifrance1, und des Belgian Growth Fund, verwaltet von PMV und BNP Paribas Fortis Private Equity, SFPI, BNP Paribas Fortis und Groupe Pasteur Mutualité, erhalten. Eurazeo, welches kürzlich seinen Anteil an Kurma Partners erhöht hat, ist ebenso Ankerinvestor in diesem Fonds.

Mit diesem neuen Fonds deckt Kurma Partners nun das gesamte Finanzierungsspektrum ab von der Unternehmensgründung bis hin zur den fortgeschrittensten Entwicklungsphasen in den Sektoren Biotechnologie und Gesundheitswesen, in denen seine Teams über anerkannte Fachkompetenz verfügen. Der Fonds wird hauptsächlich für nicht börsennotierte europäische Unternehmen eingesetzt werden und auf den starken medizinischen Bedarf eingehen, den Schritt von der Forschungs- und Entwicklungsphase zu einem kommerziell arbeitenden Unternehmen zu vollziehen. Durch die Auflegung dieses Wachstumsfonds nutzt Kurma Partners die Kombination aus seinem wissenschaftlichen und branchenspezifischen Know-how sowie seine unternehmerischen Kenntnisse und finanziellen Möglichkeiten. Ziel ist es, in rund 15 Unternehmen zu investieren.

Rémi Droller und Vanessa Malier, Managing Partners von Kurma Partners kommentierten: "Die Zahl der europäischen Bio- und Gesundheitstechnologieunternehmen mit Produkten in den Endphasen der Entwicklung ist in den letzten Jahren gestiegen. Der Start der Wachstumsaktivität wird es uns ermöglichen, die Reife des europäischen Marktes zu fördern und uns den Herausforderungen von Unternehmen zum Zeitpunkt ihrer industriellen und kommerziellen Vergrößerung anzunehmen."

Dem Fonds wurde das Tibi-Label gewährt und qualifiziert sich somit für die 6 Millionen Euro, die durch französische institutionelle Investoren bereitgestellt werden, um das Wachstum von innovativen Unternehmen zu beschleunigen und sie zu nationalen führenden Anbietern mit globalen Zielen zu machen.

Um den Fonds zu strukturieren und sein Wachstum anzukurbeln, hat Kurma vor Kurzem sein eigens dafür eingesetztes Team, das bereits aus Rémi Droller und Vanessa Malier bestand, gestärkt und Jean-François Rivassou sowie Daniel Parera als Partner begrüßt, die aus ihren Büros in Paris bzw. München arbeiten werden.

Der Fonds wird von dem Know-how des gesamten Teams und insbesondere von dem Fachwissen von Philippe Peltier, Managing Partner bei Kurma und zuständig für Gesundheitstechnologien in der Anfangsphase, der dem Investitionsausschuss beitreten wird, profitieren.

Darüber hinaus werden sich Tony Rosenberg, ehemaliger Novartis Corporate Head of M&A and Licensing sowie Mitglied des Executive Committee von Novartis Pharma, und Philippe Gallone, Managing Director von Moelis Company, Kurma als Senior Advisors anschließen.

1 Bpifrance investiert durch den Growth Fund of Funds im Namen privater Versicherer und der Caisse des Dépôts und durch den Biotech Health Acceleration Fund (FABS), der für den Staat von Bpifrance verwaltet wird, als Teil des Plans France 2030 in Aktien.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220307005978/de/

Contacts:

Presse

Oxygen PR Agency

Emeline Ouedy emeline.o@oxygen-rp.com +33 6 89 52 78 39

Sandra Codognotto sandra.c@oxygen-rp.com +33 6 63 92 36 00