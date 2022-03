Thema heute:

Opel Rocks-e jetzt schon für weniger als 50 Euro monatlich fahren

Opel macht die emissionsfreie Mobilität mit dem neuen batterie-elektrischen Rocks-e für Jugendliche jetzt noch einfacher. Der innovative City-Stromer ist nicht nur der stylishe Elektro-Einsteiger für junge Menschen ab 15 Jahren sowie für alle, die ein smartes Elektromobil für die Stadt und auf dem Land brauchen, er ist vor allem auch überaus erschwinglich.

Ab sofort können alle, die einen neuen Rocks-e fahren wollen, ihr erstes Opel-SUM (für "Sustainable Urban Mobility") bereits ab unter 50 Euro monatlich finanzieren. Die Rate liegt damit auf dem Niveau eines Monatstickets für den öffentlichen Personennahverkehr, so wie es der Rüsselsheimer Autohersteller bereits bei der Premiere des Newcomers versprochen hat. Damit zeigt der deutsche Hersteller: Individuelle Mobilität kann für alle erreichbar sein - und das Warten auf Bus oder Bahn gehört der Vergangenheit an. Rocks-e-Fahren bedeutet zudem wetterunabhängig unterwegs zu sein. Der 2,41 Meter kurze und 1,39 Meter (ohne Außenspiegel) schlanke City-Stromer für Zwei schließt so die Lücke zwischen Motorroller und Pkw und sorgt mit seiner geschlossenen Karosserie dafür, dass Fahrer und Beifahrer stets im Trockenen sitzen.

"Mit einem Rocks-e-Startpreis von nur 7.990 Euro hat Opel ein echtes Statement für den günstigen Elektro-Einstieg gesetzt. Das toppen wir jetzt noch mit einer monatlichen Finanzierungsrate, die bereits unter 50 Euro beginnt. Genauso individuell wie die unterschiedlichen Ausstattungslinien unseres innovativen Elektro-Zweisitzers können die Kunden auch Laufleistung und Vertragslaufzeit wählen - perfekt zugeschnitten auf die unterschiedlichsten Mobilitätsbedürfnisse", sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx.

Individualität à la Rocks-e: Vier Varianten, drei Laufleistungen und Laufzeiten

Der Rocks-e lässt sich bereits ab 49,06 Euro monatlich finanzieren (bei 2.950 Euro Anzahlung). Dafür bietet der smarte Elektro-Einsteiger mit dem unkonventionellen Design und serienmäßigem Panorama-Glasdach eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern gemäß WLTP3, die sich mit bis zu 45 km/h zurücklegen lassen. Und mit einem Wendekreis von nur 7,20 Meter lässt er sich prima durch enge Kurven oder in kleine Parklücken lenken. Der Elektromotor des Rocks-e verfügt über eine Nenndauerleistung von 6 kW/8 PS sowie eine Maximalleistung von 9 kW/12 PS beispielsweise zum Beschleunigen. Die 5,5 kWh-Batterie kann in rund vier Stunden zu 100 Prozent über eine gewöhnliche Haushaltssteckdose wieder aufgeladen werden.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.