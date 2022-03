ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Bank von 10,50 auf 10,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Jon Peace kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie der Bank für die Jahre 2022 und 2023. Als Grund nannte er den schwächeren Start in das Jahr für globale Aktien und die Finanzmärkte. Mit Blick auf die Investorenveranstaltung an diesem Donnerstag (10. März) erwartet er weitere Aussagen zum Jahresausblick und zum Engagement der Bank in Russland./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 04:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005140008

DEUTSCHE BANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de