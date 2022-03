Die Moskauer Börse schließt, russische Aktien fliegen aus ETF, einige Banken werden abgewickelt, der Rubel bricht ein. Wie müssen sich deutsche Anleger:innen auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges einstellen? Der Handel russischer Aktien ist gestoppt Was ist an der Moskauer Börse los? Weltweit wirkt sich der Krieg in der Ukraine auf die Börse aus. Meist mit sinkenden Kursen. Besonders tief eingebrochen ist der russische Aktienmarkt Mitte Februar. Tiefrot würden die Kurse wohl auch heute an der Moskauer Börse aussehen, wenn dort noch gehandelt würde. Doch seit dem 28. Februar ist der russische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...