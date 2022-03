Die abgelaufene Handelswoche war erneut von einer andauernden Eskalation in der Ukraine und zunehmend auch von Spannungen auf den Währungs- und Rohstoffmärkten geprägt. Die Aktienmärkte zeigten sich schwach, der DAX verlor zweistellig, und auch Bitcoin gab leicht nach. Dagegen schlug die Stunde der Fluchtwährungen US-Dollar, Schweizer Franken und Singapur-Dollar, parallel gingen die langen öffentlichen Renditen in den USA und Deutschland deutlich zurück. Die Rohstoffmärkte waren durch eine zunehmende Backwardation gekennzeichnet. In diesem Umfeld ...

