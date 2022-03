China bleibt weiterhin wichtigster Absatzmarkt für Autohersteller. Absatz nahm auch im Jahr 2021 wieder deutlich zu. Bei den Elektroautos führt Tesla vor BYD.Der Absatz von Elektroautos nahm im wichtigsten Absatzmarkt in China im vergangenen Jahr so stark zu wie noch nie. Grund dafür waren vor allem die umfassenden Subventionen der chinesischen Regierung, die das Volk animieren sollte Elektroautos und auch Plug-in-Hybride zu kaufen. Insgesamt stieg der Absatz an Elektroautos im Jahr 2021 um sagenhafte 169 % auf 2,99 Millionen Autos an.Anzeige:Quantitativ ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...