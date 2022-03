ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Shop Apotheke von 211 auf 147 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie rechne mit einer etwa zweijährigen Verzögerung der Einführung des eRezepts in Deutschland, schrieb Analystin Victoria Petrova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz des deutlich gekappten Kursziels gebe es aber dennoch weiterhin ein starkes Aufwärtspotenzial für die Aktie der Online-Apotheke./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 04:41 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

