Zum Weltfrauentag wird lauter als sonst diskutiert, ob Unternehmen alle Register ziehen, um Mitarbeiterinnen genauso zu fördern wie Mitarbeiter. Neun Expertinnen machen den Realitätscheck in Sachen Gleichberechtigung: Was hat sich verändert und wo müssen wir noch hin? Verena Mayer: Nie mehr Petersilie sein Verena Mayer, Co-Gründerin von Von Helden und Gestalten. (Foto: Von Helden und Gestalten) 2007 fing ich in einer großen renommierten Agentur als Projektmanagerin an. Schon an meinem ersten Arbeitstag wurde ich mit zu einem Kundentermin genommen. "Was ist meine Rolle bei dem Termin?", habe ich gefragt. "Nichts. Du bist einfach als Petersilie dabei." Von...

