Wie übereinstimmende aktuelle Berichte zeigen, werden die USA heute einen Öl-Importstopp für russisches Öl verhängen, und das offenbar unabhängig von möglichen Bestrebungen in Europa. US-Präsident Joe Biden will diesen Beschluss offenbar noch heute verkünden. Der WTI-Ölpreis steigt in den letzten Minuten um gut 2,50 Dollar - das europäische Brent-Öl steigt um 2,10 Dollar. SCOOP: US ...

Den vollständigen Artikel lesen ...