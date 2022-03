Die Unternehmen in Deutschland müssen nach Einschätzung des Branchenverbandes Bitkom ihre Schutzmaßnahmen vor Cyberangriffen erheblich ausbauen. An der Börse setzen Anleger daher vermehrt auf die Aktie des IT-Sicherheitsspezialisten Secunet. Die Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen mit Schwung von ihren Tiefstständen lösen. Nach dem Einmarsch von Russland in das Nachbarland Ukraine wachsen auch die Sorgen einer Zunahme von Cyberangriffen. Noch hat der Cyberraum dem Vernehmen nach nur eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...