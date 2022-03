Der Parkhausbetreiber Apcoa Parking Deutschland hat E-Cargobikes des Herstellers Onomotion bestellt, die an mehreren Apcoa-Standorten in Berlin, München und Stuttgart Autos ersetzen sollen. Ein weiterer Ausbau der Partnerschaft ist bereits geplant. Konkret werden die elektrisch angetriebenen Lastenräder von Onomotion künftig in den Parkgaragen am BER, der Messe München sowie der Messe Stuttgart eingesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...