Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise in Deutschland in die Höhe getrieben. Brent und WTI Öl waren zwischenzeitlich so teuer wie zuletzt 2008. Außerdem lähmen Sanktionen den Wirtschaftskreislauf. Welche noch denkbar sind, wie weit ...