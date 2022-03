Hamburg (ots) -Mit "Ukraine - Die Lage" starten der STERN und die Audio Alliance heute einen werktäglichen Podcast mit dem prominenten Militärexperten Carlo Masala. Der Politikprofessor von der Universität der Bundeswehr München stellt sich den Fragen von STERN-Journalist Stefan Schmitz: Was geschieht in der Ukraine? Und was bedeutet das für den Kriegsverlauf ebenso wie für den Konflikt des Westens mit Russland, für die Menschen vor Ort und für uns in Deutschland? Der werktägliche Podcast greift die Sorgen der Zuhörer:innen auf, trennt falsche von echten Informationen und liefert seriöse Einschätzungen der Lage und der Gefahren. Produziert wird der Podcast von der Audio Alliance, abrufbar ist er auf AUDIO NOW (LINK (https://audionow.de/podcast/3711691f-045b-461e-8362-fedf2bbbff57eps)) und überall wo es Podcasts gibt."Der Podcast soll dabei helfen, einen Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt zu erhalten und diese einzuordnen", sagt Masala, der an der Bundeswehruniversität München einen Lehrstuhl für Internationale Beziehungen hat. Er ist seit vielen Jahren einer der führenden Experten, wenn es um das Machtgefüge zwischen Staaten und die Rolle des Westens geht. Seine Analysen der letzten Wochen - auch im STERN - haben ihm ein Millionenpublikum verschafft."Masala hat sich als kompetenter Experte mit klarer Sprache profiliert", sagt Stefan Schmitz, der in Berlin stellvertretender Chefredakteur des Hauptstadtbüros von STERN, Capital und BUSINESS PUNK ist. "Wir freuen uns sehr, ihn für den Podcast gewonnen zu haben.""Die größte Stärke des Mediums Audio ist die Schnelligkeit, mit der wir reagieren und produzieren können", sagt Mirijam Trunk, Chefin der Audio Alliance. "Das gilt nicht nur für Breaking News, sondern auch für aktuelle Einordnungen. Genau dieses Angebot wollen wir unseren Hörer:innen in der aktuellen Lage machen: Ein Angebot der Begleitung, übrigens bis auf weiteres werbefrei. Wir freuen uns, unsere umfangreiche Erfahrung in der Produktion tagesaktueller Nachrichten-Podcasts in dieses Projekt einbringen zu können."Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr Deutschland GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.dewww.stern.deKonstantin von StechowRTL DeutschlandStv. Leiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0221 / 456-74239E-Mail: konstantin.vonstechow@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5165664