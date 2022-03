Vor seinem geplanten Gang an die US-Börse Nasdaq in der zweiten Hälfte dieses Jahres hat der Elektroauto-Hersteller Polestar an, seinen Aufsichtsrat auszuweiten. Es werden einige Köpfe aus dem Hause Volvo in das Gremium einziehen - und Ex-Opel-Chef Karl-Thomas Neumann. Aufsichtsratschef ist Håkan Samuelsson, der wie berichtet zum 21. März seine Leitungsaufgabe bei Volvo Cars an den designierten Nachfolger ...

