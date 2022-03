Essen (ots) -Weil sich die Corona-Lage in NRW zuspitzt, wird der Ruf, auf weitere Lockerungen zu verzichten, lauter. "Die Infektionszahlen steigen seit fünf Tagen wieder, in Köln schnellen die Corona-Zahlen nach Karneval enorm in die Höhe. Wir können also noch lange keine Entwarnung geben und müssen die Schutzmaßnahmen noch länger einhalten. Ansonsten droht ein weiterer Corona-Sommer", sagte Dr. Hans-Albert Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Mittwochsausgaben).Die Vorstellung, Sonne und Frühling bedeuteten ein Ende der Pandemie, sei ein gefährlicher Trugschluss, warnte Gehle. "In den Anstrengungen, die Impfquoten zu steigern, dürfen wir jetzt nicht nachlassen, sonst gibt es im Herbst ein böses Pandemie-Erwachen."Auch Matthias Blum, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW) beobachtet die Entwicklung mit Sorge: "Möglicherweise haben die Lockerungen der vergangenen Wochen eine neue Unbekümmertheit gegenüber dem Corona-Virus ausgelöst. Die Auslastung der Krankenhäuser mit stationären COVID-19-Fällen ist unverändert sehr hoch", sagte Blum der WAZ. Für viele Kliniken verschärfe sich die Lage inzwischen zusätzlich, weil wieder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Corona-Infektionen oder Quarantäne ausfielen. Die KGNW appelliert an die Bürger, "den Selbstschutz weiterhin ernst zu nehmen".Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55903/5165771