Trotz des Krieges in der Ukraine fließt aktuell noch immer Gas nach Europa und Bundeskanzler Olaf Scholz machte am Montag klar, dass es dazu momentan auch noch keine Alternative gebe. Nach einer solchen wird aber händeringend gesucht, während in den USA schon laut über ein Embargo gegen Russland nachgedacht wird.Dass der Energiesektor die mit Abstand größte Zielscheibe bei Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland ist, darüber besteht kein Zweifel. Umso enttäuschter sind viele darüber, dass Gazprom (US3682872078) und Co. bisher eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...